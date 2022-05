16e Randonnée “La Bressane” Châtenoy-en-Bresse, 22 mai 2022, Châtenoy-en-Bresse.

16e Randonnée “La Bressane” Châtenoy-en-Bresse

2022-05-22 – 2022-05-22

Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire Châtenoy-en-Bresse

EUR 4 4 Les circuits pédestres de 7,5, 11 et 17 km et VTT de 17 et 23 km emmèneront les participants le long des bords de Saône et au nord de Châtenoy-en-Bresse, en direction d’Allériot, Bey et Montcoy.

Les ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée redonneront des forces aux randonneurs.

1 € reversé par gobelet vendu à l’association « Le Rêve de Marie DREAM » pour la lutte contre les cancers pédiatriques.

Cette randonnée mixte route et chemins est accessible à tous et ne présente pas de difficulté technique importante pour les vététistes.

blparisot@free.fr +33 3 85 42 25 32

Châtenoy-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-04-27 par