16e Rallye du 2cv du Club Niortais Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

16e Rallye du 2cv du Club Niortais Niort, 12 juin 2022, Niort. 16e Rallye du 2cv du Club Niortais Niort

2022-06-12 – 2022-06-12

Niort Deux-Sèvres Rallye de Niort à Sainte-Eanne, accueil et casse-croûte à partir de 8h, départ 9h30. Rallye de Niort à Sainte-Eanne, accueil et casse-croûte à partir de 8h, départ 9h30. +33 6 82 17 09 28 Rallye de Niort à Sainte-Eanne, accueil et casse-croûte à partir de 8h, départ 9h30. Rallye Club Niortais

Niort

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Ville Niort lieuville Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

16e Rallye du 2cv du Club Niortais Niort 2022-06-12 was last modified: by 16e Rallye du 2cv du Club Niortais Niort Niort 12 juin 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres