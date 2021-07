Ollioules Ollioules Ollioules, Var 16è Pique nique de la Fraternité Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

16è Pique nique de la Fraternité Ollioules, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ollioules. 16è Pique nique de la Fraternité 2021-07-03 – 2021-07-03 ALSH Lei Platano 153 ch. Vergers St Roch

Ollioules Var Manifestation ouverte à toutes les générations : quads électriques, balade en poneys, piscines, pêche à la truite, poterie, maquillage, ateliers enfants, concours de gâteaux… +33 4 94 30 41 45 dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Ollioules Adresse ALSH Lei Platano 153 ch. Vergers St Roch Ville Ollioules lieuville 43.13039#5.8457