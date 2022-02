16e Finale Nationale des Ovinpiades des Jeunes Bergers Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concours réunissant de jeunes éleveurs ovins, et qui consiste en plusieurs épreuves telles que trier des brebis à l’aide d’un smartphone, apprécier la santé d’une brebis, manipuler un ovin et évaluer son état corporel, parer les onglons, évaluer l’état d’engraissement des agneaux et choisir un bélier qualifié. concours réunissant des jeunes bergers Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Catégorie d'évènement: Paris

Lieu Parc des expositions - Paris Porte de Versailles
Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris
Ville Paris

