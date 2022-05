16è Festival de Musique de Richelieu Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-07-29 – 2022-08-07

Richelieu Indre-et-Loire – 29/07 (dôme) : Cycle Schubert 1- Trio Lehman

– 30/07 (dôme) : Cycle Schubert 2 – Pierre-Laurent Boucharlat (piano)

– 31/07 (dôme) : Cycle Schubert 3 – récital de piano

– 04/08 : (dôme) : Musiques au temps de Richelieu – Ensemble Les musiciens du Soleil avec Hugo Reyne

– 05/08 (Collégiale Faye-la-Vineuse): Concert Gospel- Ensemble Cap’Able

– 06/08 :(Collégiale Faye-la-Vineuse): Vivaldi les Quatre Saisons – Ensemble les Virtuoses

Programme complet sur http://festivalmusiquerichelieu.fr/

– 30/07 (dôme) : Cycle Schubert 2 – Pierre-Laurent Boucharlat (piano)

– 31/07 (dôme) : Cycle Schubert 3 – récital de piano

– 04/08 : (dôme) : Musiques au temps de Richelieu – Ensemble Les musiciens du Soleil avec Hugo Reyne

– 05/08 (Collégiale Faye-la-Vineuse): Concert Gospel- Ensemble Cap’Able

– 06/08 :(Collégiale Faye-la-Vineuse): Vivaldi les Quatre Saisons – Ensemble les Virtuoses

– 07/08 (Salle du Rond-Point Chaveignes) : “Pomme d’Api” Opérette d’Offenbach – Collectif avec Nicolas Boyer Richelieu

