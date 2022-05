16e festival de musique de chambre au Prieuré de Marast Marast, 2 juillet 2022, Marast.

16e festival de musique de chambre au Prieuré de Marast Marast

2022-07-02 – 2022-07-02

Marast Haute-Saône

EUR 10 45 16ème Festival Tetraktys en Bourgogne Franche-Comté. nLes 2 et 3 juillet et les 9 et 10 juillet. Programme: Samedi 2 juillet 20h00 nEnsemble TETRAKTYS nMarie Boichard, basson solo de l’orchestre National de France, soliste invitée Hélène Devilleneuve, hautbois solo de l’orchestre Philharmonique de Radio France, soliste invitée Ensemble Vesontio, oeuvres de Zelenka, Haendel, Bac. nDimanche 3 juillet 17h00 nEnsemble TETRAKTYS nMarie Boichard, basson solo de l’orchestre National de France, soliste invitée Hélène Devilleneuve, hautbois solo de l’orchestre Philharmonique de Radio France, soliste invitée Ensemble Tetraktys. nOeuvres pour octuor à vents de Mozart, Beethoven, Rossini nsamedi 9 juillet 20h00 nEnsemble TETRAKTYS nQuatuor Akos, ensemble invité Ensemble TETRAKTYS nQuatuors à cordes de Haydn, Mendelssohn, Chostakovitch ndimanche 10 juillet 17h00 nEnsemble TETRAKTYS nQuatuor Akos, ensemble invité, ensemble Tetraktys nOeuvres de Beffa, Haendel, Halvorsen, Haas, Clarke nOctuor à cordes de Mendelssohn nConcerts des 2 juillet, 3 juillet, 9 juillet et 10 juillet : 15 € (plein tarif) / 10 € (adhérents Tetraktys – Les Amis du Prieuré de Marast – demandeurs d’emploi – scolaires et étudiants) gratuit pour les moins de 12 ans Pass 4 concerts : 45 €, réduit 30 € Réservations : resa.tetraktys@gmail.com

