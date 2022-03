16e festival BD à Semur Semur-en-Auxois, 9 avril 2022, Semur-en-Auxois.

16e festival BD à Semur Ancien tribunal 27, rue de la Liberté Semur-en-Auxois

2022-04-09 – 2022-04-10 Ancien tribunal 27, rue de la Liberté

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois

Ancien tribunal du 9 avril au 17 avril 2022

De la potiche à la super héroïne

les femmes dans la bande-dessinée

L’exposition a pour ambition de dresser un panorama de la représentation des femmes dans la bande-dessinée franco-belge. Depuis l’étude des représentations physiques à celles des rôles et des caractères, l’exposition présentera la vision des femmes que transmettent les bandes-dessinées et abordera la manière dont les héroïnes s’adaptent ou remettent en cause l’univers très masculin dans lequel elles évoluent.

Voyage aux pays de Tintin, suivez la ligne claire

Le Club philatélique de l’Auxois vous invite au voyage dans les pays de Tintin. Leur compagnie « La ligne Claire » vous souhaite un agréable périple à travers tous les continents de notre planète.

Le promeneur du Morvan

Exposition de reproduction de planches de la BD “Le promeneur du Morvan” de Vincent Vanoli en partenariat avec le Parc naturel régional du Morvan.

Céline Wagner expose ses toiles

Céline Wagner, autrice de BD invitée du festival, exposera une dizaine de ses toiles.

Planches de l’atelier BD du centre social

Depuis quelques semaines les enfants au centre social créent des planches sur une histoire liée à la nourriture. Cet atelier est encadré par Jeanne Devoge.

Bibliothèque de Semur du 1er avril au 14 mai 2022

Exposition “A toi de jouer avec Cerise et ses amis”

Cette exposition propose une découverte de la série Les Carnets de Cerise, une série tendre et émouvante plébiscitée par de nombreux jeunes lecteurs. Ils découvriront ici, une présentation de ses auteurs, des trois premiers tomes de la série et de ses différents personnages ainsi qu’une ensemble de mini-jeux.

Musée municipal du 8 avril au 22 mai 2022

LA BD s’invite au musée ! La ligne claire et Tintin

Quand la BD investit…les collections du musée…

Une exposition autour de l’histoire de la Bande dessinée et du travail de Sylvain Aimes sur « la Ligne Claire » , technique de trait noir autour des objets permettant de donner une lisibilité au graphisme.

LES AUTEURS EN DÉDICACES dans l’ANCIEN TRIBUNAL

Programmation en cours, 20 auteurs seront accueillis lors de cette édition.

Week-end du 9-10 avril 2022

Samedi et dimanche :

Dédicaces (dessins réalisés sur place) :

ANSAR Christophe (Seine-et-Marne)

CALISKAN Ilker (Yonne)

CARINE (Lausanne – Suisse)

GIBAUD Jean-Charles (Yonne)

GOLZIO Boris (Rhône)

LUCCISANO Sylvio (Seine-et-Marne)

PUJOL Romain (Haute-Garonne)

RABASSE François (Allier)

VANOLI Vincent (Haut-Rhin)

Week-end du 16-17 avril 2022

AIMES Sylvain (Haute-Marne)

CROCHET Alexandre (Haute-Marne)

IVARS Eric (Loire-Atlantique)

ERIAMEL (Seine-Maritime)

MEZZOMO Gilles (Meurthe-et-Moselle)

ORPHEELIN (Doubs)

RICOSSÉ Julie (Rhône)

RÜCKSTÜHL Eric (Côte d’or)

ULRIC (Loire)

WAGNER Céline (Tarn-et-Garonne)

ZYTKA Philippe (Nord)

Boutiques : BD neuves (Librairie l’Ecritoire), BD d’occasions, figurines

LES ANIMATIONS

Ancien Tribunal

Les deux week-ends :

Animations enfants :

Découverte du travail sur tables lumineuses

Fabrication de badges

Samedi 16 avril 15 h

Conférence “Alésia, l’alliance brisée” par Thierry Lemaire (Eriamel)

Théâtre municipal : vendredi 15 avril 20 h

Les carnets de Cerise

les Carnets de Cerise mêle théâtre, musique et vidéo dans un opéra-BD pour deux interprètes. L’adaptation de la BD à la scène se veut fidèle à l’œuvre originale : universelle, exigeante, belle et sans moralisme, pour satisfaire à la fois les fans de la petite fille au chapeau d’Indiana Jones et conquérir celles et ceux qui la découvrent. Entre bande-dessinée pour enfants et performance artistique, les interprètes se fraient un chemin délicat entre scène et cinéma, tour à tour en jeu ou hors champ. Bien loin du spectacle pour enfants naïfs, c’est une performance touchante et sincère, sans artifices. Les dessins d’Aurélie Neyret et le scénario de Joris Chamblain prennent vie d’une manière nouvelle, offrant aux spectateurs une immersion inédite dans l’univers de Cerise.

MuséoParc Alésia : Mardi 12 avril à 19h00

Conférence Silvio Luccisano

L’apport de l’archéologie dans la BD

Gratuit

Librairie l’Ecritoire : mercredi 13 avril

Atelier BD animé par Jeanne Devoge

unlienpourtous@gmail.com https://unlienpourtous.wixsite.com/bd-a-semur

