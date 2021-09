Chatillon-sur-loire 11 bis rue Georges Clémenceau Châtillon-sur-Loire 16e Edition : portes ouvertes Ateliers d’Artistes, chez Gabriela Gonzalez Ségura 11 bis rue Georges Clémenceau Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

16e Edition : portes ouvertes Ateliers d’Artistes, chez Gabriela Gonzalez Ségura 11 bis rue Georges Clémenceau, 16 octobre 2021, Chatillon-sur-loire. 16e Edition : portes ouvertes Ateliers d’Artistes, chez Gabriela Gonzalez Ségura

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à 11 bis rue Georges Clémenceau

Gabriela Gonzalez Ségura vous accueille dans son atelier “La Tourelle” avec la participation de Marta Justovica (photographe) et Erik Staal (peinture, dessin) lors de la 16e édition des portes ouvertes des Ateliers d’Artistes et Artisans d’art. Gabriela Gonzalez Ségura vous accueille dans son atelier “La Tourelle” avec la participation de Marta Justovica (photographe) lors de la 16e édition des portes ouvertes des Ateliers d’Artistes et A… 11 bis rue Georges Clémenceau 11 bis Place Georges Clémenceau, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu 11 bis rue Georges Clémenceau Adresse 11 bis Place Georges Clémenceau, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville 11 bis rue Georges Clémenceau Chatillon-sur-loire