Après l’annulation des deux dernières éditions pour les raisons que tout le monde connait, la Ville de Versoix, organisatrice de l’évènement, est heureuse de pouvoir confirmer la tenue du plus grand festival de Suisse dédié au chocolat les 2 et 3 avril 2022 à l’espace Lachenal, à Versoix. Créé en 2005, le Festichoc est un festival familial dont l’entrée est gratuite et qui est destiné à faire connaître le chocolat de qualité et ses métiers. Il permet à ses visiteurs de découvrir et de déguster les créations des meilleurs artisans chocolatiers de Suisse. Avec un Salon des Artisans de plus de 2000 m2 ainsi que des espaces couverts pour se restaurer grâce aux associations locales, le site accueille chaque année environ 50’000 visiteurs sur deux jours. Diverses animations gratuites sont prévues pour divertir petits et grands durant ce weekend gourmand. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments au Festichoc à Versoix. [[https://youtu.be/8rPSMaBTNTs](https://youtu.be/8rPSMaBTNTs)](https://youtu.be/8rPSMaBTNTs)

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T18:00:00