Bonny-sur-loire Chemin de la Cheuille 45420 Bonny sur Loire Bonny-sur-loire 16e Edition des portes ouvertes des Ateliers d’Artistes et d’Artisans d’Art : Découverte des créations d’Alexis Jack, coutelier Chemin de la Cheuille 45420 Bonny sur Loire Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

16e Edition des portes ouvertes des Ateliers d’Artistes et d’Artisans d’Art : Découverte des créations d’Alexis Jack, coutelier Chemin de la Cheuille 45420 Bonny sur Loire, 16 octobre 2021, Bonny-sur-loire. 16e Edition des portes ouvertes des Ateliers d’Artistes et d’Artisans d’Art : Découverte des créations d’Alexis Jack, coutelier

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Chemin de la Cheuille 45420 Bonny sur Loire

Dans le cadre de la 16e Edition des Ateliers d’Artistes et d’Artisans d’Art, Alexis Jack, coutelier, vous accueille afin de découvrir ses créations. Dans le cadre de la 16e Edition des Ateliers d’Artistes et d’Artisans d’Art, Alexis Jack, coutelier, vous accueille afin de découvrir ses créations. Chemin de la Cheuille 45420 Bonny sur Loire Chemin de la Cheuille, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire Autres Lieu Chemin de la Cheuille 45420 Bonny sur Loire Adresse Chemin de la Cheuille, Bonny-sur-loire Ville Bonny-sur-loire lieuville Chemin de la Cheuille 45420 Bonny sur Loire Bonny-sur-loire