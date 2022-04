16e édition des Journées européennes des métiers d’art Village des métiers d’art – Samedi 2 avril 2022 Collège des Bernardins, 2 avril 2022, .

16e édition des Journées européennes des métiers d’art Village des métiers d’art – Samedi 2 avril 2022

A l’occasion de la 16ème édition des Journées européennes des métiers d’art, coordonnées par l’Institut national des métiers d’art (INMA), le samedi 2 avril, l’établissement public et le Collège des Bernardins proposeront une véritable plongée au cœur du chantier de restauration grâce au Village des métiers d’art, qui permettra au public de découvrir le savoir-faire des facteurs d’orgues, maîtres-verriers, restaurateurs de peintures murales, restaurateurs de peintures de chevalet, restaurateurs de sculptures ainsi que des maçons-tailleurs de pierre. Cet événement s’inscrit dans la programmation du 3e Opus du festival des Bernardins, sur Notre-Dame de Paris (une exposition, un cycle de conférences, des week-ends, littérature, cinéma, musique). Au programme : ateliers, échanges et démonstrations. En complément, deux vidéos (produites par Studio 77) présentant les métiers de facteur d’orgues, qui œuvrent actuellement à la restauration du grand orgue, et de restaurateur de peintures de chevalet, qui travaillent à la restauration des 13 Mays, seront publiées les 28 et 31 mars sur les comptes Facebook et Instagram de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (@rebatirnotredamedeparis). Cet événement et la programmation en ligne qui l’accompagne bénéficient du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, mécène des métiers d’art et du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Accès libre et gratuit, sans réservation

Collège des Bernardins 20, rue de Poissy Quartier Saint-Victor Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T17:00:00