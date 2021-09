Briare 550 les Combles 45250 Briare Briare 16e Edition des Ateliers d’artistes et Artisans d’Art : portes ouvertes chez Daniel Girard 550 les Combles 45250 Briare Briare Catégorie d’évènement: Briare

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à 550 les Combles 45250 Briare

Pour cette 16e Edition des Ateliers d'Artistes et Artisans d'Art, Daniel Girard vous accueille et vous fait découvrir ses créations (peinture).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

