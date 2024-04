16e édition de « Ferme en ferme » Maathai, pépinière gourmande Maathai Pépinière Oraàs, dimanche 28 avril 2024.

16e édition de « Ferme en ferme » Maathai, pépinière gourmande Maathai Pépinière Oraàs Pyrénées-Atlantiques

Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés. Elodie François produit à partir de semences bio ou de boutures, des plantes aromatiques, médicinales, arbres, arbustes, potagères perpétuels, poivriers du Sichuan et plantes insolites. Vous pourrez visiter un verger diversifié conduit en agroécologie de 1.5hectares où vous apercevrez notamment de nombreux fruitiers et les poivriers du Sichuan conduits en agriculture biologique. Des ateliers boutures et dégustation de sirop fait maison se dérouleront toute la journée. Vous repartirez avec la recette en cadeau.

Vente de plants sur place mais prévoyez vos cagettes ! Opération recup’de pots et godets de plants dans une démarche zéro déchets. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Maathai Pépinière Chemin du Hour

Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maathaipepiniere@mailo.com

L’événement 16e édition de « Ferme en ferme » Maathai, pépinière gourmande Oraàs a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Béarn des Gaves