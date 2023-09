Relectures 16C Rue du Chemin Salé Vouziers, 16 mai 2024, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Jeudi 16 mai – 20hDurée : 1h30 / Tout publicRenan Luce accompagné par Christophe Cravero (piano) »J’ai croisé les doigts en espérant que mes chansons ne soient pas trop frileuses. Les revoir toutes nues m’a fait du bien, elles sont nées comme ça. Et puis, le brillant et sensible Christophe Cravero les a rhabillées de piano. Pas trop, juste comme il faut. De nouveaux costumes tout pile ajustés. Des costumes vivant, tant la liberté musicale de Christophe est grande. Relectures, c’est d’abord cela. C’est refaire un voyage où les paysages ont changé mais où les émotions sont restées les mêmes. En retrouvant ces chansons issues de mes quatre albums, j’entreprends aussi un voyage, plus intime, en écho d’Une famille inquiète, le livre que j’ai récemment écrit. » – Renan Luce.

16C Rue du Chemin Salé

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Thursday May 16 – 8pmLength: 1h30 / All audiencesRenan Luce accompanied by Christophe Cravero (piano) « I crossed my fingers and hoped my songs wouldn’t be too cold. Seeing them naked again did me good, that’s how they were born. And then, the brilliant and sensitive Christophe Cravero dressed them up with piano. Not too much, just right. New costumes, just right. Living costumes, so great is Christophe’s musical freedom. That’s what Relectures is all about. It’s about rediscovering a journey where the landscapes have changed but the emotions have remained the same. In rediscovering these songs from my four albums, I’m also embarking on a more intimate journey, echoing Une famille inquiète, the book I recently wrote. » – Renan Luce

Jueves 16 de mayo – 20.00 hDuración: 1h30 / Todos los públicosRenan Luce acompañado por Christophe Cravero (piano) « Crucé los dedos y esperé que mis canciones no fueran demasiado frías. Volver a verlas desnudas me hizo bien, así nacieron. Y entonces el brillante y sensible Christophe Cravero las vistió de piano. No demasiado, lo justo. Trajes nuevos, lo justo. Trajes vivos, tan grande es la libertad musical de Christophe. De eso se trata Relectures. Se trata de volver a un viaje en el que los paisajes han cambiado pero las emociones siguen siendo las mismas. Al redescubrir estas canciones de mis cuatro álbumes, me embarco también en un viaje más íntimo, eco de Une famille inquiète, el libro que he escrito recientemente » – Renan Luce

Donnerstag, 16. Mai – 20 UhrDauer: 1,5 Stunden / Für alle AltersgruppenRenan Luce begleitet von Christophe Cravero (Klavier) « Ich habe die Finger gekreuzt und gehofft, dass meine Lieder nicht zu frostig sind. Sie nackt zu sehen, tat mir gut, denn sie sind einfach so entstanden. Und dann hat der brillante und sensible Christophe Cravero sie mit dem Klavier neu eingekleidet. Nicht zu viel, sondern genau richtig. Neue Kostüme, die ganz genau passten. Anzüge, die leben, so groß ist die musikalische Freiheit von Christophe. Relectures ist in erster Linie das. Es ist die Wiederholung einer Reise, bei der sich die Landschaften verändert haben, die Emotionen aber dieselben geblieben sind. Indem ich diese Lieder aus meinen vier Alben wiederentdecke, unternehme ich auch eine intimere Reise als Echo von Une famille inquiet, dem Buch, das ich kürzlich geschrieben habe. » – Renan Luce

