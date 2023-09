39e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute 16bis Rue de Saint-Maixent Ménigoute, 27 octobre 2023, Ménigoute.

Ménigoute,Deux-Sèvres

Le Festival International du Film Ornithologique de Me´nigoute garde le cap depuis biento^t 40 ans et met le septie`me art au service des merveilles de la faune et de la flore.

Le village d’irre´ductibles passionne´·es de nature de Me´nigoute met un point d’honneur a` l’inclusion : jeunes et moins jeunes, novices et confirme´·es, ruraux et citadin·es, cine´philes, cine´astes, scientifiques, retraite´·es, et en tout cas amoureuses et amoureux de nature… La magie c’est que tout le monde peut s’y mettre et s’y retrouve. Le festival lance des cris et des coups de cœur culturels et vibre au travers de milliers de personnes via des projections de films, des confe´rences, des expositions, des rencontres et des animations en tous genres sur le the`me de l’environnement. Un rendez-vous tout naturel du 27 octobre au 1er novembre 2023 !.

2023-10-27 fin : 2023-11-01 23:30:00. EUR.

16bis Rue de Saint-Maixent

Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Festival International du Film Ornithologique de Me’nigoute has been going strong for 40 years, putting the seventh art at the service of the wonders of flora and fauna.

The village of nature-loving irre’ductibles at Me’nigoute makes a point of including everyone: young and old, novices and confirmed, rural and urban, cine’philes, cine’astes, scientists, retirees, and in any case nature lovers… The magic of the festival is that everyone can join in. The festival shouts out culture and vibrates through thousands of people via film screenings, conferences, exhibitions, meetings and events of all kinds on the theme of the environment. A natural rendezvous from October 27 to November 1, 2023!

El Festival Internacional de Cine Ornitológico de Me’nigoute lleva casi 40 años poniendo el séptimo arte al servicio de las maravillas de la flora y la fauna.

El pueblo de irreductibles amantes de la naturaleza de Me’nigoute se honra de ser inclusivo: jóvenes y mayores, novatos y expertos, habitantes del campo y de la ciudad, cinéfilos, cinéfilos, científicos, jubilados y, en cualquier caso, amantes de la naturaleza… La magia del festival es que todo el mundo puede participar. El festival hace las delicias culturales y emociona a miles de personas a través de proyecciones de películas, conferencias, exposiciones, encuentros y actos de todo tipo sobre el tema del medio ambiente. Es la ocasión perfecta para reunirse del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2023

Das Me’nigoute International Ornithological Film Festival ist seit nunmehr 40 Jahren auf Kurs und stellt die siebte Kunst in den Dienst der Wunder der Tier- und Pflanzenwelt.

Das naturbegeisterte Dorf Me’nigoute legt großen Wert auf Inklusion: Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene, Land- und Stadtbewohner, Filmliebhaber, Filmkünstler, Wissenschaftler, Rentner und auf jeden Fall Naturliebhaber… Der Zauber besteht darin, dass jeder mitmachen kann und sich wiederfindet. Das Festival ist ein kulturelles Ereignis, das Tausende von Menschen mit Filmvorführungen, Konferenzen, Ausstellungen, Begegnungen und Animationen aller Art zum Thema Umwelt in Schwingung versetzt. Ein ganz natürlicher Termin vom 27. Oktober bis zum 1. November 2023!

