MARCHÉ DE NOËL AU GRENIER 16bis Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan, 10 décembre 2023, Castanet-Tolosan.

Castanet-Tolosan,Haute-Garonne

Rendez-vous pour cette 3ème édition de ce petit marché de Noël pour dénicher toutes vos idées cadeaux et vous faire plaisir !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

16bis Avenue de Toulouse

Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie



Join us for the 3rd edition of this small Christmas market to find all your gift ideas and treat yourself!

Únase a nosotros en la 3ª edición de este pequeño mercado navideño para encontrar todas sus ideas de regalo y darse un capricho

Ausgabe dieses kleinen Weihnachtsmarktes, auf dem Sie alle Ihre Geschenkideen finden und sich selbst eine Freude machen können!

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE