MY HIC 16a AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Jarny Catégories d’Évènement: Jarny

Meurthe-et-Moselle MY HIC 16a AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Jarny, 12 janvier 2024, Jarny. Jarny Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 17:00:00

fin : 2024-01-12 Direction artistique Olivier IRTHUM

Représentation qui juxtapose des images générées par la lumière, le corps, le son, la musique, la voix et la vidéo.

Direction artistique Olivier IRTHUM

Représentation qui juxtapose des images générées par la lumière, le corps, le son, la musique, la voix et la vidéoTout public 0 EUR.

16a AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Jarny, Meurthe-et-Moselle Autres Code postal 54800 Lieu 16a AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Adresse 16a AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Ville Jarny Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 16a AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Jarny Latitude 49.1610666 Longitude 5.873938 latitude longitude 49.1610666;5.873938

16a AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Jarny Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jarny/