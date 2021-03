Orléans Évènement en ligne Orléans 169_ Rénovation énergétique : les aides à la rénovation énergétique en copropriété Évènement en ligne Orléans Catégorie d’évènement: Orléans

169_ Rénovation énergétique : les aides à la rénovation énergétique en copropriété Évènement en ligne, 25 mars 2021-25 mars 2021, Orléans. 169_ Rénovation énergétique : les aides à la rénovation énergétique en copropriété

Évènement en ligne, le jeudi 25 mars à 14:00

Dans le cadre des Assises de la Transition écologique, Orléans Métropole et l’ADIL Espace Conseil FAIRE, et l’ Anah vous convient à un webinaire d’information Pour tout savoir sur les aides à la rénovation énergétique des copropriétés Vous êtes, syndic, conseiller syndical, copropriétaire d’une résidence : inscrivez-vous, ce webinaire vous est destiné ** suite à votre inscription, vous recevrez un mail d’accusé réception avec le lien Zoom pour vous connecter

sur inscription

Webinaire destiné aux syndics, conseillers syndicaux et copropriétaires Évènement en ligne orleans 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T14:00:00 2021-03-25T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Orléans Autres Lieu Évènement en ligne Adresse orleans 45000 Ville Orléans