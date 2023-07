Marché gourmand à la ferme à Pomarède 169 chemin des Bourriettes Pomarède, 11 juillet 2023, Pomarède.

Pomarède,Lot

Le domaine des Bouriettes vous accueille pour un marché gourmand à la ferme avec des producteurs locaux et bio..

2023-07-11 18:30:00 fin : 2023-07-11 . .

169 chemin des Bourriettes Domaine des Bouriettes

Pomarède 46250 Lot Occitanie



The Domaine des Bouriettes welcomes you to a gourmet farm market with local and organic producers.

El Domaine des Bouriettes le da la bienvenida a un mercado agrícola gourmet con productores locales y ecológicos.

Die Domaine des Bouriettes empfängt Sie zu einem Schlemmermarkt auf dem Bauernhof mit lokalen und biologischen Erzeugern.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Cazals-Salviac