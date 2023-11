Halloween au Peuplier – CLUEDO géant 169 Avenue du Maréchal de Lattre de Tass Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Pour l’occasion ouverture exceptionnelle le mardi 31 OCTOBRE

Au programme :

2h30 de CLUEDO GEANT avec @steamescape_limoges

Repas : Entrée/ Plat /Dessert et boisson.

Par équipe de 4/5 personnes, entre ami(e)s ou pas, viens tester ton instinct d’enquêteur(trice) !

Tu peux t’inscrire seul ou en équipe !

Tarif : 50€

Places limitées

Inscription et informations sur notre site internet ou sur infos@lepeuplier.fr.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 00:00:00. EUR.

169 Avenue du Maréchal de Lattre de Tass

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Special opening on Tuesday, OCTOBER 31

On the program:

2h30 of GEANT CLUEDO with @steamescape_limoges

Meal: Starter / Main course / Dessert and drinks.

In teams of 4/5, with friends or not, come and test your investigative instincts!

You can sign up alone or as part of a team!

Price: 50?

Places limited

Registration and information on our website or at infos@lepeuplier.fr

Inauguración especial el martes 31 DE OCTUBRE

En el programa:

2 horas y media de GEANT CLUEDO con @steamescape_limoges

Comida: Entrante / Plato principal / Postre y bebida.

En equipos de 4/5 personas, con amigos o no, ¡ven a poner a prueba tu instinto investigador!

Puedes apuntarte solo o en equipo

Coste: 50?

Plazas limitadas

Inscripciones e información en nuestra página web o en infos@lepeuplier.fr

Aus diesem Anlass Sonderöffnung am Dienstag, den 31. OKTOBER

Auf dem Programm:

2,5 Stunden CLUEDO GEANT mit @steamescape_limoges

Mahlzeit: Vorspeise/ Hauptgericht/ Nachspeise und Getränk.

In Teams von 4/5 Personen, mit Freunden oder ohne Freunde, testen Sie Ihren Ermittlerinstinkt!

Du kannst dich alleine oder als Team anmelden!

Preis : 50 ?

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Anmeldung und Informationen auf unserer Website oder unter infos@lepeuplier.fr

