VEILLEE « Et regarder couler la Loire, voyage à pied du Morvan à L’Océan, une veillée au fil de l’eau. » 168, rue de la mairie Saint-Aubin-sur-Loire Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-sur-Loire

Saône-et-Loire VEILLEE « Et regarder couler la Loire, voyage à pied du Morvan à L’Océan, une veillée au fil de l’eau. » 168, rue de la mairie, 17 juin 2023, Saint-Aubin-sur-Loire. Saint-Aubin-sur-Loire,Saône-et-Loire .

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

168, rue de la mairie Salle des fêtes

Saint-Aubin-sur-Loire 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-05-22 par GUEUGNON │ OT entre Arroux, Loire et Somme Détails Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-sur-Loire, Saône-et-Loire Autres Lieu 168, rue de la mairie Adresse 168, rue de la mairie Salle des fêtes Ville Saint-Aubin-sur-Loire Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 168, rue de la mairie Saint-Aubin-sur-Loire

168, rue de la mairie Saint-Aubin-sur-Loire Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-sur-loire/

VEILLEE « Et regarder couler la Loire, voyage à pied du Morvan à L’Océan, une veillée au fil de l’eau. » 168, rue de la mairie 2023-06-17 was last modified: by VEILLEE « Et regarder couler la Loire, voyage à pied du Morvan à L’Océan, une veillée au fil de l’eau. » 168, rue de la mairie 168, rue de la mairie Saint-Aubin-sur-Loire 17 juin 2023