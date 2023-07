Marché du terroir du mercredi 168 route de Valff Westhouse, 1 juillet 2023, Westhouse.

Westhouse,Bas-Rhin

Visite possible de l’atelier de traite et petite restauration sur place..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 20:00:00. EUR.

168 route de Valff

Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est



Possible visit of the milking workshop and small restoration on the spot.

Puede visitar la sala de ordeño y disfrutar de un tentempié in situ.

Besichtigung der Melkwerkstatt möglich und kleiner Imbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de tourisme du grand Ried