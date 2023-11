SOIRÉE KARAOKÉ – AUBERGE DE LA TOUR 168 Avenue de Pézenas Valros, 2 décembre 2023, Valros.

Valros,Hérault

L’Auberge de la Tour vous propose une soirée repas/karaoké. Venez montrer vos connaissances des classiques français autour d’un bon repas !

Sur réservation..

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

168 Avenue de Pézenas

Valros 34290 Hérault Occitanie



L’Auberge de la Tour invites you to an evening meal/karaoke. Come and show off your knowledge of French classics over a good meal!

Reservations required.

El Auberge de la Tour le invita a una cena/karaoke. Venga y demuestre sus conocimientos de los clásicos franceses mientras disfruta de una buena comida

Reserva obligatoria.

Die Auberge de la Tour bietet Ihnen einen Abend mit Essen und Karaoke an. Zeigen Sie Ihre Kenntnisse der französischen Klassiker bei einem guten Essen!

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE