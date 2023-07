C’EST L’ÉTÉ – CINÉMA PLEIN AIR À NANCY 168 Avenue de Boufflers Nancy, 20 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Deux soirées de cinéma en plein air sont offertes au public par la Ville de Nancy dans la cour de l’école élémentaire Buthegnémont les jeudi 20 et vendredi 21 juillet. Ces séances seront gratuites, dans la limite des places disponibles, avec une jauge de 340 places par soirée. Les deux films sélectionnés ont été tournés à Nancy et dans la Métropole. Ils sont sortis récemment en salle et sont « tout public ».

Ces projections sont programmées en partenariat avec le cinéma Caméo et pour la partie technique avec le Cravlor.

> Jeudi 20 juillet : Fifi

Sortie en salle le 14 juin 2023

De Jeanne Aslan et Paul Saintillan

Durée : 1h48

Avec Céleste Brunnquell, Quentin Dolmaire…

Nancy, c’est le début de l’été… Sophie, dite Fifi, 15 ans, est coincée dans son HLM dans une ambiance familiale chaotique. Quand elle croise par hasard son ancienne amie Jade, sur le point de partir en vacances, Fifi prend en douce les clefs de sa jolie maison du centre-ville désertée pour l’été. Alors qu’elle s’installe, elle tombe sur Stéphane, 23 ans, le frère aîné de Jade, rentré de manière inattendue. Au lieu de la chasser, Stéphane lui laisse porte ouverte et l’autorise à venir se réfugier là quand elle veut…

> Vendredi 21 juillet : Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû

Sortie en salle le 5 avril 2023

De Guillaume Maidatchevsky

Durée : 1h23

Accessible pour les enfants à partir de 6 ans

Avec Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero…

Clémence, dix-ans adopte et emmène le chaton Rroû, dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais.

Côté pratique :

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Ouverture des portes à 21h30 – Projection à la tombée de la nuit vers 21h45.

Accès en bus par la ligne T4 – Arrêt La Côte

Entrée de l’école par le 47 rue Anne Feriet.

Le public est invité à prendre ses plaids pour s’installer confortablement.

En cas de météo défavorable, les projections auront lieu au cinéma Caméo Saint-Sébastien (6 rue Léopold Lallement, 54000 Nancy), aux mêmes conditions.. Tout public

Vendredi 2023-07-20 21:30:00 fin : 2023-07-21 23:59:00. 0 EUR.

168 Avenue de Boufflers cour de l’école élémentaire Buthegnémont

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On Thursday July 20 and Friday July 21, the City of Nancy is offering the public two evenings of open-air cinema in the courtyard of the Buthegnémont elementary school. These screenings will be free of charge, subject to availability, with a capacity of 340 seats per evening. The two selected films were shot in Nancy and the surrounding area. They have recently been released in cinemas and are open to the general public.

These screenings are programmed in partnership with the Caméo cinema and, for the technical aspects, with Cravlor.

> Thursday July 20: Fifi

Released June 14, 2023

By Jeanne Aslan and Paul Saintillan

Running time: 1 hour 48 minutes

With Céleste Brunnquell, Quentin Dolmaire?

Nancy, the start of summer… Sophie, known as Fifi, 15, is stuck in her council flat in a chaotic family environment. When she bumps into her old friend Jade, who is about to leave on vacation, Fifi sneaks the keys to her pretty, deserted townhouse for the summer. As she settles in, she bumps into Jade?s older brother Stéphane, 23, who has unexpectedly returned. Instead of chasing her away, Stéphane leaves the door open and allows her to come and hide whenever she wants…

> Friday July 21: My cat and me, Rroû’s great adventure

In theaters April 5, 2023

By Guillaume Maidatchevsky

Running time: 1 hour 23 minutes

Suitable for children aged 6 and over

With Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero?

Ten-year-old Clémence adopts the kitten Rroû and takes him to her country home in the heart of the mountains. This is the start of an extraordinary adventure for Clémence and Rroû, who will grow up together, cross paths with the mysterious Madeleine and live a wonderful story that will transform them forever.

Practical info:

Admission free, subject to availability. No reservations required.

Doors open at 9:30pm – Screening at dusk around 9:45pm.

Access by bus, line T4 – La Côte stop

School entrance at 47 rue Anne Feriet.

Please bring your own plaids to make yourself comfortable.

In the event of inclement weather, screenings will take place at the Caméo Saint-Sébastien cinema (6 rue Léopold Lallement, 54000 Nancy), under the same conditions.

La ciudad de Nancy ofrece al público dos veladas de cine al aire libre en el patio de las escuelas primarias de Buthegnémont, el jueves 20 y el viernes 21 de julio. Estas proyecciones serán gratuitas, sujetas a disponibilidad, con un aforo de 340 localidades por velada. Las dos películas seleccionadas se rodaron en Nancy y sus alrededores. Se han estrenado recientemente en las salas de cine y están abiertas al público en general.

Estas proyecciones se organizan en colaboración con el cine Caméo y Cravlor para los aspectos técnicos.

> Jueves 20 de julio: Fifi

Estreno en cines el 14 de junio de 2023

De Jeanne Aslan y Paul Saintillan

Duración: 1 hora 48 minutos

Protagonizada por Céleste Brunnquell, Quentin Dolmaire?

Nancy, empieza el verano… Sophie, conocida como Fifi, de 15 años, está atrapada en su piso de protección oficial en un ambiente familiar caótico. Cuando se topa con su vieja amiga Jade, que está a punto de irse de vacaciones, Fifi se lleva a escondidas las llaves de su bonita y desierta casa del centro de la ciudad para pasar el verano. Cuando se instala, se topa con Stéphane, de 23 años, el hermano mayor de Jade, que ha regresado inesperadamente. En lugar de ahuyentarla, Stéphane deja la puerta abierta y le permite venir a esconderse cuando quiera…

> Viernes 21 de julio: Mi gato y yo, la gran aventura de Rroû

Estreno en cines el 5 de abril de 2023

Por Guillaume Maidatchevsky

Duración: 1 hora y 23 minutos

Para niños a partir de 6 años

Con Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero?

Clémence, una niña de diez años, adopta al gatito Rroû y se lo lleva a su casa de campo en el corazón de las montañas. Así comienza una extraordinaria aventura para Clémence y Rroû, que crecen juntos, se cruzan con la misteriosa Madeleine y viven una maravillosa historia que les cambiará para siempre.

Aspectos prácticos:

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad. No es necesario reservar.

Apertura de puertas a las 21:30 h – Proyección al atardecer hacia las 21:45 h.

Acceso en autobús de la línea T4 – parada La Côte

Entrada en el 47 rue Anne Feriet.

Se invita al público a traer sus propios plaids para ponerse cómodo.

En caso de mal tiempo, las proyecciones tendrán lugar en el cine Caméo Saint-Sébastien (6 rue Léopold Lallement, 54000 Nancy), en las mismas condiciones.

Die Stadt Nancy bietet der Öffentlichkeit am Donnerstag, den 20. Juli, und Freitag, den 21. Juli, zwei Open-Air-Kinoabende im Hof der Grundschule Buthegnémont an. Diese Vorstellungen sind kostenlos und werden im Rahmen der verfügbaren Plätze durchgeführt. Pro Abend sind 340 Plätze vorgesehen. Die beiden ausgewählten Filme wurden in Nancy und der Metropolregion gedreht. Sie sind vor kurzem in die Kinos gekommen und sind « für jedes Publikum » geeignet.

Diese Vorführungen werden in Partnerschaft mit dem Kino Cameo und für den technischen Teil mit dem Cravlor programmiert.

> Donnerstag, 20. Juli: Pippi Langstrumpf

Kinostart am 14. Juni 2023

Von Jeanne Aslan und Paul Saintillan

Laufzeit: 1h48

Mit Céleste Brunnquell, Quentin Dolmaire?

Nancy, es ist Sommeranfang… Die 15-jährige Sophie, genannt Fifi, sitzt in ihrer Sozialwohnung in einer chaotischen Familienatmosphäre fest. Als sie zufällig ihre alte Freundin Jade trifft, die gerade in den Urlaub fahren will, nimmt Fifi heimlich die Schlüssel zu ihrem hübschen Haus im Stadtzentrum, das für den Sommer verlassen ist. Als sie sich einrichtet, trifft sie auf den 23-jährigen Stéphane, Jades älteren Bruder, der unerwartet nach Hause gekommen ist. Anstatt sie zu vertreiben, lässt Stéphane ihr die Tür offen und erlaubt ihr, dort jederzeit Zuflucht zu suchen…

> Freitag, 21. Juli: Meine Katze und ich, das große Abenteuer von Rroû

Kommt am 5. April 2023 in die Kinos

Von Guillaume Maidatchevsky

Dauer: 1h23

Zugänglich für Kinder ab 6 Jahren

Mit Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero?

Die zehnjährige Clémence adoptiert das Kätzchen Rroû und nimmt es mit in ihr Haus auf dem Land im Herzen der Berge. Sie wachsen zusammen auf, begegnen der geheimnisvollen Madeleine und erleben eine wunderbare Geschichte, die sie für immer verändern wird.

Praktische Seite :

Freier Eintritt, im Rahmen der verfügbaren Plätze. Es ist keine Reservierung erforderlich.

Türöffnung um 21:30 Uhr – Vorführung bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21:45 Uhr.

Anfahrt mit dem Bus mit der Linie T4 – Haltestelle La Côte

Eingang zur Schule über die Rue Anne Feriet 47.

Die Zuschauer werden gebeten, ihre Plaids mitzunehmen, um es sich bequem zu machen.

Bei schlechtem Wetter finden die Vorführungen im Kino Cameo Saint-Sébastien (6 rue Léopold Lallement, 54000 Nancy) zu denselben Bedingungen statt.

Mise à jour le 2023-07-11 par DESTINATION NANCY