1670, le Manoir des Fol dans la tourmente La Haye, 21 juillet 2022, La Haye.

1670, le Manoir des Fol dans la tourmente

Baudreville La Haye Manche

2022-07-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-22 00:00:00 00:00:00

La Haye

Manche

Nouveau spectacle son et lumière au Manoir des Fols, avec au programme :

– Expositions de toiles d’artistes locaux et de voitures anciennes

– Animation Festi-sound

– Concert d’Enomystik

– 1670, le manoir des Fol dans la tourmente : un conte musical créé et joué par LES MOUF où un soupçon de sorcellerie se mêlera à la passion…

– Show laser à 23h45

Restauration et buvette sur place (saucisses, frites, crêpes)

dom.joret55@gmail.com +33 6 17 25 02 01

