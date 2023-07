Sons & Saveurs by Carod 1664, Avenue de la Clairette Vercheny, 28 juillet 2023, Vercheny.

Vercheny,Drôme

Évènement Sons & Saveurs aux caves Carod

DJ set avec Valentin Walker (ambiance lounge et deep house)

Vente au verre et possibilité de se restaurer.

Entrée libre, mais réservation conseillée (places limitées).

2023-07-28 18:00:00 fin : 2023-07-28 . .

1664, Avenue de la Clairette Caves Carod

Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sons & Saveurs event at Carod cellars

DJ set with Valentin Walker (lounge and deep house ambience)

Sale by the glass and possibility of refreshments.

Free admission, but reservations recommended (places are limited)

Evento de Sons & Saveurs en las bodegas Carod

DJ set con Valentin Walker (lounge y deep house)

Bebidas por copa y refrescos disponibles.

Entrada gratuita, pero se recomienda reservar (las plazas son limitadas)

Sons & Saveurs-Event in den Carod-Kellern

DJ-Set mit Valentin Walker (Lounge- und Deep-House-Atmosphäre)

Glasverkauf und die Möglichkeit, etwas zu essen.

Freier Eintritt, aber Reservierung empfohlen (begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans