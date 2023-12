Dessine-moi un Rhabdodon 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence, 25 janvier 2024 18:30, Aix-en-Provence.

Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose sa première conférence de l’année animée par Tortosa Thierry, Conservateur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire.

The Muséum d’Histoire Naturelle invites you to its first conference of the year, hosted by Tortosa Thierry, Curator of the Sainte-Victoire Nature Reserve

El Museo de Historia Natural le invita a su primera conferencia del año, a cargo de Tortosa Thierry, conservadora de la Reserva Natural de Sainte-Victoire

Das Naturhistorische Museum bietet Ihnen seinen ersten Vortrag des Jahres an, der von Tortosa Thierry, dem Konservator des Naturreservats Sainte-Victoire, geleitet wird

