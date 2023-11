Les séances du Planétarium en décembre 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.. Enfants

2023-12-02 fin : 2023-12-30 . EUR.

166 Avenue Jean Monnet Planétarium Peiresc

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.

Planetario con cúpula de 8 m y 47 cómodos asientos Si le interesan las estrellas, las constelaciones, las misiones espaciales o los planetas, seguro que hay una sesión a su gusto en el programa de este verano.

Planetarium mit einer 8 m hohen Kuppel und 47 bequemen Sesseln! Sterne, Sternbilder, Weltraummissionen oder Planeten – im Programm dieses Sommers finden Sie auf jeden Fall eine Sitzung nach Ihrem Geschmack.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence