Apéritif vigneron au domaine de Tout l’y Faut 1650 route de Donnezac – Marcillac Val-de-Livenne, 7 juillet 2023, Val-de-Livenne.

Val-de-Livenne,Gironde

Marie-Véronique vous accueille pour l’apéritif vigneron.

Au programme :

– 17h : départ de la balade dans le vignoble

– 18h30 : l’apéritif avec animations et tapas aux produits fermiers, fraicheur de nos produits de producteurs

Sur réservation..

1650 route de Donnezac – Marcillac Domaine de Tout l’Y Faut

Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Marie-Véronique welcomes you to the winegrower’s aperitif.

Program:

– 5pm: start of the vineyard tour

– 6:30 p.m.: aperitif with entertainment and tapas featuring farm produce, fresh from our producers

Reservations required.

Marie-Véronique le da la bienvenida al aperitivo de los viticultores.

En el programa:

– 17:00: inicio de la visita a los viñedos

– 18.30 h: aperitivo con animación y tapas elaboradas con productos de la granja, recién salidos de los campos de nuestros productores

Reserva obligatoria.

Marie-Véronique empfängt Sie zum Winzer-Aperitif.

Auf dem Programm stehen:

– 17.00 Uhr: Start des Spaziergangs durch den Weinberg

– 18.30 Uhr: Der Aperitif mit Animationen und Tapas mit Bauernprodukten, Frische unserer Erzeugerprodukte

Auf Vorbestellung.

