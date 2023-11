Le Cabaret des Curiosités 165 Rue du Mesnilcroc Saint-Lô, 2 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Il s’agit d’un nouveau concept créé par le collectif Nouveau Monde et qui réunit 4 artistes de l’univers du tatouage ainsi qu’un groupe qui viendra ambiancer la soirée. L’event aura lieu de 16h à 2h, concert à 21h30.

Sur place, en plus d’une exposition des oeuvres de nos tatoueurs, vous pourrez vous faire tatouer des flashs selon deux méthodes :

– L’Audace, en faisant tourner une roue qui déterminera au hasard le tatoueur et le motif. Et l’audace étant toujours récompensée : le prix sera plus doux, vous aurez la priorité et des cadeaux sont en jeu !

– La Prudence, en choisissant un flash parmi ceux proposés par notre quatuor.

Ce dernier est composé de :

Mr. Charles | Océ | Vona | Jo Reeman.

Niveau musical, Lake City Echo, groupe composé de quelques talents locaux, nous flattera les oreilles de leur son Indie Rock brut, électrique et empreint d’une certaine nostalgie. Le concert sera suivi d’une petite Jam Session pour le plaisir des mélomanes…

Un petit corner vous permettra de vous procurer quelques items de qualité (affiches, gravures, livrets, …) tandis que notre bar proposera comme d’habitude boissons bio et locales. Pour les plus affamés, un food truck sera présent.

On vous attend nombreux, curieux et audacieux à Art plume (Saint-Lô) !.

165 Rue du Mesnilcroc

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



It’s a new concept created by the Nouveau Monde collective, bringing together 4 artists from the world of tattooing and a band to set the mood for the evening. The event runs from 4pm to 2am, with a concert at 9:30pm.

On site, in addition to an exhibition of our tattoo artists? work, you?ll be able to get flash tattoos using two methods:

– L?Audace, by spinning a wheel that randomly determines the tattoo artist and design. And daring is always rewarded: the price will be lower, you’ll be given priority and there are prizes to be won!

– Prudence, by choosing a flash among those proposed by our quartet.

The quartet is made up of :

Mr. Charles | Océ | Vona | Jo Reeman.

On the musical front, Lake City Echo, a band made up of some local talent, will flatter our ears with their raw, electric Indie Rock sound, imbued with a certain nostalgia. The concert will be followed by a small Jam Session for the pleasure of music lovers…

There will also be a small corner where you can pick up a few quality items (posters, prints, booklets, etc.), while our bar will, as usual, be serving organic and local drinks. For the hungry, a food truck will be on hand.

We look forward to seeing you at Art plume (Saint-Lô)!

Se trata de un nuevo concepto creado por el colectivo Nouveau Monde, que reúne a 4 artistas del mundo del tatuaje, además de un grupo musical para ambientar la velada. El evento durará desde las 16:00 hasta las 2:00, con un concierto a las 21:30.

En el lugar, además de una exposición de las obras de nuestros tatuadores, podrás hacerte tatuajes flash con dos métodos:

– L’Audace, haciendo girar una rueda que determinará al azar el tatuador y el diseño. Y la audacia siempre tiene premio: el precio es más bajo, tienes prioridad y ¡hay premios para ganar!

– Prudencia, eligiendo un flash entre los propuestos por nuestro cuarteto.

El cuarteto está formado por :

Sr. Charles | Océ | Vona | Jo Reeman.

En el plano musical, Lake City Echo, un grupo formado por algunos talentos locales, deleitará nuestros oídos con su sonido indie rock crudo y eléctrico, impregnado de cierta nostalgia. El concierto irá seguido de una pequeña jam session para placer de los melómanos…

Habrá un pequeño rincón donde podrá hacerse con algunos artículos de calidad (pósters, láminas, libretos, etc.), mientras que nuestro bar servirá bebidas ecológicas y locales, como de costumbre. Para los más hambrientos, habrá un camión de comida.

Le esperamos en Art plume (Saint-Lô)

Es handelt sich um ein neues Konzept, das vom Kollektiv Nouveau Monde ins Leben gerufen wurde und vier Künstler aus der Welt der Tattoos sowie eine Band, die den Abend musikalisch umrahmen wird, zusammenbringt. Die Veranstaltung findet von 16 Uhr bis 2 Uhr statt, das Konzert beginnt um 21:30 Uhr.

Vor Ort gibt es nicht nur eine Ausstellung der Werke unserer Tätowierer, sondern auch die Möglichkeit, sich Blitze nach zwei Methoden tätowieren zu lassen:

– Kühnheit, indem Sie ein Rad drehen, das zufällig den Tätowierer und das Motiv bestimmt. Und Wagemut wird immer belohnt: Der Preis ist niedriger, Sie werden bevorzugt behandelt und es gibt Geschenke zu gewinnen!

– Vorsicht, indem du dich für einen der Blitze unseres Quartetts entscheidest.

Das Team besteht aus

Mr. Charles | Océ | Vona | Jo Reeman.

Die Band Lake City Echo, die aus einigen lokalen Talenten besteht, wird uns mit ihrem rohen, elektrischen und nostalgischen Indie-Rock-Sound die Ohren verwöhnen. Im Anschluss an das Konzert findet eine kleine Jam Session statt, um die Musikliebhaber zu erfreuen…

In einer kleinen Ecke können Sie einige hochwertige Artikel erwerben (Poster, Drucke, Booklets, …), während unsere Bar wie üblich biologische und lokale Getränke anbietet. Für die hungrigsten Gäste gibt es einen Foodtruck.

Wir erwarten Sie zahlreich, neugierig und wagemutig bei Art plume (Saint-Lô)!

Mise à jour le 2023-11-17 par Attitude Manche