Atelier magie 165 chemin de l’école Pindères, 20 décembre 2023 10:30, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Atelier magie.

Apprenez à faire des tours de magie avec des cartes à jouer.

Inscription recommandée..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

165 chemin de l’école

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Magic workshop.

Learn how to do magic tricks with playing cards.

Registration recommended.

Taller de magia.

Aprende a hacer trucos de magia con naipes.

Se recomienda inscribirse.

Workshop zum Thema Zauberei.

Lernen Sie, Zaubertricks mit Spielkarten zu machen.

Anmeldung empfohlen.

