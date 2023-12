Atelier cosmétique 165 chemin de l’école Pindères, 4 décembre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Fabriquez vos produits naturels : baume, eau de toilette, stick à lèvres… à base de plantes et de produits naturels.

Une belle idée cadeau pour Noël !

Repartez avec votre création..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. EUR.

165 chemin de l’école

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Make your own natural products: balm, eau de toilette, lip stick… using plants and natural products.

A great gift idea for Christmas!

Leave with your own creation.

Elabore sus propios productos naturales: bálsamo, agua de colonia, barra de labios… utilizando plantas y productos naturales.

Una idea estupenda para regalar en Navidad

Váyase con su propia creación.

Stelle deine eigenen Naturprodukte her: Balsam, Eau de Toilette, Lippenpflegestift… auf der Basis von Pflanzen und Naturprodukten.

Eine schöne Geschenkidee für Weihnachten!

Gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne