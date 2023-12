Quiz musical 165 chemin de l’école Pindères, 4 décembre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Venez boire un verre dans l’ambiance musicale et bon enfant de Patrice Caumont, l’homme juke-box et ses chansons à la carte !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. EUR.

165 chemin de l’école

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a drink in the friendly, musical atmosphere of Patrice Caumont, the jukebox man and his à la carte songs!

Venga a disfrutar de una copa en el ambiente agradable y musical de Patrice Caumont, el hombre de la gramola y sus canciones a la carta

Trinken Sie ein Glas in der musikalischen und gutmütigen Atmosphäre von Patrice Caumont, dem Jukebox-Mann, und seinen Liedern à la carte!

