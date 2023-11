Atelier créatif 165 chemin de l’école Pindères, 6 décembre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Fabrication de bijoux en papier, ouvert à tous.

Repartez avec votre bijou !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00.

165 chemin de l’école

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Paper jewelry-making, open to all.

Leave with your own jewel!

Fabricación de joyas de papel, abierto a todos.

¡Ven con tu propia pieza de joyería!

Herstellung von Schmuck aus Papier, offen für alle.

Gehen Sie mit Ihrem Schmuckstück nach Hause!

