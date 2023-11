Tournoi de Super Mario Kart 165 chemin de l’école Pindères, 2 novembre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Tournoi de Super Mario Kart.

Ouvert à tous, petits et grands…et même très grands.

Inscription gratuite sur place..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

165 chemin de l’école

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Super Mario Kart tournament.

Open to all, young and old…and even very old.

Free on-site registration.

Torneo de Super Mario Kart.

Abierto a todos, jóvenes y mayores… e incluso muy mayores.

Inscripción gratuita in situ.

Turnier mit Super Mario Kart.

Offen für alle, ob groß oder klein, oder sogar sehr groß.

Kostenlose Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne