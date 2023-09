Soirée théâtre : « Le téléphone nuit gravement à l’amitié » 165 chemin de l’école Pindères, 23 septembre 2023, Pindères.

Pindères,Lot-et-Garonne

Soirée théâtre avec La Troupe à ragots, de Fauguerolles.

« Le téléphone nuit gravement à l’amitié ». Une comédie tout public interprétée par Coco, Fanfan, FloGM, Mathilde et mise en scène par Estelle Dunié..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

165 chemin de l’école

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theater evening with La Troupe à ragots, from Fauguerolles.

« The telephone seriously harms friendship ». A comedy for all ages, performed by Coco, Fanfan, FloGM, Mathilde and directed by Estelle Dunié.

Tarde de teatro con La Troupe à ragots, de Fauguerolles.

« El teléfono daña seriamente la amistad ». Una comedia para todos los públicos interpretada por Coco, Fanfan, FloGM y Mathilde y dirigida por Estelle Dunié.

Theaterabend mit La Troupe à ragots (Die Klatschtruppe) aus Fauguerolles.

« Das Telefon schadet der Freundschaft schwer ». Eine Komödie für alle Altersgruppen, gespielt von Coco, Fanfan, FloGM, Mathilde und inszeniert von Estelle Dunié.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne