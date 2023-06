Festival de l’amicale 165 chemin de la rivière Montbrison-sur-Lez Montbrison-sur-Lez Catégories d’Évènement: Drôme

Montbrison-sur-Lez Festival de l’amicale 165 chemin de la rivière Montbrison-sur-Lez, 22 août 2023, Montbrison-sur-Lez. Montbrison-sur-Lez,Drôme Concert harpiste Alexandra Bidi.

165 chemin de la rivière Le prieuré

Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by harpist Alexandra Bidi Concierto de la arpista Alexandra Bidi Konzert Harfenistin Alexandra Bidi

