Festival de l’amicale 165 chemin de la rivière Montbrison-sur-Lez, 21 juillet 2023, Montbrison-sur-Lez.

Montbrison-sur-Lez,Drôme

Concert du groupe pop-rock « escape »

Et exposition en parallèle du concert, exposition de peinture par Béatrice Hertel.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

165 chemin de la rivière Le prieuré

Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by pop-rock band « escape

And in parallel with the concert, a painting exhibition by Béatrice Hertel

Concierto del grupo de pop-rock « escape

Y coincidiendo con el concierto, una exposición de pintura de Béatrice Hertel

Konzert der Pop-Rock-Band « escape »

Und Ausstellung parallel zum Konzert, Gemäldeausstellung von Béatrice Hertel

