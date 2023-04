De ferme en ferme dans le diois – Ferme du Bloudon 165 chemin de Bloudon, 29 avril 2023, Chalancon.

Dans le cadre du festival de ferme en ferme. De la terre aux plantes, du feu à la vapeur, venez découvrir l’univers des huiles essentielles. Distillation de plantes au feu de bois en continu. Goûter crêpe à la farine de petit épeautre et jus de fruits..

2023-04-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

165 chemin de Bloudon Ferme du Bloudon

Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the festival de ferme en ferme. From earth to plants, from fire to steam, come and discover the world of essential oils. Continuous distillation of plants over a wood fire. Pancake snack with spelt flour and fruit juice.

En el marco del festival de ferme en ferme. De la tierra a las plantas, del fuego al vapor, venga a descubrir el mundo de los aceites esenciales. Destilación continua de plantas sobre fuego de leña. Merienda de tortitas con harina de espelta y zumo de frutas.

Im Rahmen des Festivals de ferme en ferme. Von der Erde zu den Pflanzen, vom Feuer zum Dampf: Entdecken Sie die Welt der ätherischen Öle. Fortlaufende Destillation von Pflanzen auf Holzfeuer. Kostprobe Crêpe aus Dinkelmehl und Fruchtsaft.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme du Pays Diois