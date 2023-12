Cet évènement est passé Formation secourisme PSC1 164 rue résini Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse Formation secourisme PSC1 164 rue résini Pertuis, 9 décembre 2023 08:30, Pertuis. Pertuis,Vaucluse Formation secourisme PSC1.

2023-12-09 08:30:00 fin : 2023-12-09 16:30:00. .

164 rue résini Maison de la culture

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



PSC1 first-aid training Formación en primeros auxilios PSC1 Erste-Hilfe-Ausbildung PSC1 Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Pertuis Détails Heure : 08:30 Catégories d’Évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Code postal 84120 Lieu 164 rue résini Adresse 164 rue résini Maison de la culture Ville Pertuis Departement Vaucluse Lieu Ville 164 rue résini Pertuis Latitude 43.695107 Longitude 5.50676 latitude longitude 43.695107;5.50676

164 rue résini Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/