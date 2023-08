Escape Game au V and B Saint-Maximin 164 Rue du Jeu de Paume Saint-Maximin, 15 septembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Dans un décor de plantation du 19ème siècle, vous devrez résoudre en groupe des énigmes afin de retrouver les éléments clefs du processus d’élaboration du Rhum.

Vous avez 45 min pour vous échapper afin de prolonger votre expérience avec une dégustation de 4 Rhums ! Inscription et prépaiement au vnb.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . 22 .

164 Rue du Jeu de Paume

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



Set in a 19th-century plantation, you’ll have to work as a group to solve a series of riddles and discover the key elements in the Rum-making process.

You’ll have 45 minutes to escape, and then extend your experience with a tasting of 4 Rums! Registration and prepayment at vnb

Con el telón de fondo de una plantación del siglo XIX, tendrá que trabajar en grupo para resolver una serie de enigmas y descubrir los elementos clave del proceso de fabricación del ron.

Dispondrá de 45 minutos para escapar y después podrá prolongar su experiencia con una degustación de 4 rones Inscripción y pago por adelantado en vnb

In einer Plantagenkulisse aus dem 19. Jahrhundert müssen Sie als Gruppe Rätsel lösen, um die Schlüsselelemente des Rumherstellungsprozesses zu finden.

Sie haben 45 Minuten Zeit, um zu entkommen, um Ihr Erlebnis mit einer Verkostung von 4 Rumsorten zu verlängern! Anmeldung und Vorauszahlung beim vnb

