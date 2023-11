Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, 25 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Vous n’êtes pas Seules

25 Novembre 10:30

Retrouvez le Zouz Collective au Place du Marché pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 13:30:00.

Place du Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



You are not alone

November 25th 10:30 am

Join the Zouz Collective at Place du Marché for the International Day for the Elimination of Violence against Women.

No estás solo

25 de noviembre 10.30 h

Únete al Colectivo Zouz en la Place du Marché con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Du bist nicht allein

25. November 10:30

Treffen Sie das Zouz Collective am Place du Marché zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc