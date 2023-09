DÉFIE LES LOIS DE LA GRAVITÉ ! Atelier MJC 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, 7 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Le camion animation de l’équipe MJC se met à l’heure de la science ! Défier les lois de la gravité, comprendre comment fonctionne son corps à l’effort…Au programme : quizz, défis fous, expériences pour petits et grands..

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

164 Place du Mont-Blanc Place du Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The MJC team’s animation truck gets into the spirit of science! Defy the laws of gravity, understand how your body works when you exert yourself… On the program: quizzes, crazy challenges, experiments for young and old.

El camión de animación del equipo MJC se pone manos a la obra con la ciencia. Desafía las leyes de la gravedad, entiende cómo funciona tu cuerpo cuando haces un esfuerzo… En el programa: pruebas, retos locos y experimentos para grandes y pequeños.

Der Animations-Truck des MJC-Teams steht ganz im Zeichen der Wissenschaft! Die Gesetze der Schwerkraft herausfordern, verstehen, wie der eigene Körper bei Anstrengung funktioniert… Auf dem Programm: Quiz, verrückte Herausforderungen, Experimente für Groß und Klein.

