Octobre rose à Gardanne 164 Chem. des Prés Gardanne, 15 octobre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Venez participer à une action solidaire à l’occasion d’Octobre Rose

Une marche de 5km à allure libre

Le Dimanche 15 octobre

Départ à 10h de l’étang de Fontvenelle.

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 11:00:00. .

164 Chem. des Prés Etang de Fontvenelle

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and take part in a solidarity action for Pink October

A 5km free pace walk

Sunday, October 15

Start at 10 a.m. from the Fontvenelle pond

Participa en una acción solidaria con motivo del Octubre Rosa

Una marcha de 5 km a paso libre

Domingo 15 de octubre

Salida a las 10h desde el estanque de Fontvenelle

Nehmen Sie an einer Solidaritätsaktion anlässlich des Rosa Oktobers teil

Eine 5km lange Wanderung mit freiem Tempo

Am Sonntag, den 15. Oktober

Start um 10 Uhr am Étang de Fontvenelle

