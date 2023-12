Visite commentée de Trouville-sur-Mer — Côté baigneurs 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Début : 2024-02-12 10:30:00

fin : 2024-02-12 Découverte en 1825 par le peintre Charles Mozin, Trouville-sur-Mer devient rapidement une station balnéaire à la mode grâce aux bains de mer. Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine architectural de la ville : villas, anciens hôtels et casinos… Cette visite riche en anecdotes de Trouville-sur-Mer ravira petits et grands.

(Visite en anglais possible sur demande) Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Départ 10 h30 devant l’Hôtel de Ville. Tarifs : 6,50 €, gratuit pour les – 12 ans.

164 Boulevard Fernand Moureaux Hôtel de Ville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

