Conférence de Benoît Noël « Kiki de Montparnasse : modèle, chanteuse, peintre et écrivain » 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 25 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 25 juillet pour une conférence de Benoît Noël autour du thème : « Kiki de Montparnasse : modèle, chanteuse, peintre et écrivain. »

Entrée libre !.

2023-07-25 18:00:00 fin : 2023-07-25 . .

164 Boulevard Fernand Moureaux Hotel de Ville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on July 25 for a talk by Benoît Noël on the theme: « Kiki de Montparnasse: model, singer, painter and writer »

Free admission!

Acompáñenos el 25 de julio en una conferencia de Benoît Noël sobre el tema « Kiki de Montparnasse: modelo, cantante, pintora y escritora »

Entrada gratuita

Wir treffen uns am 25. Juli zu einem Vortrag von Benoît Noël zum Thema: « Kiki de Montparnasse: Modell, Sängerin, Malerin und Schriftstellerin »

Eintritt frei!

