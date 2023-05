Conférence d’Elisabeth Reynaud – « Colette » 164 Boulevard Fernand Moureaux, 5 juin 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 5 juin pour une conférence d’Elisabeth Reynaud portant sur la vie de Colette.

Entrée libre..

2023-06-05 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-05 . .

164 Boulevard Fernand Moureaux Hotel de Ville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



On June 5, Elisabeth Reynaud will give a lecture on the life of Colette.

Free admission.

El 5 de junio, Elisabeth Reynaud pronunciará una conferencia sobre la vida de Colette.

Entrada gratuita.

Treffen Sie sich am 5. Juni zu einem Vortrag von Elisabeth Reynaud über das Leben von Colette.

Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité