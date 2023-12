LA FABRIQUE EN FÊTE 164 avenue du Général Leclerc Vandœuvre-lès-Nancy, 1 décembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Toute la communauté de la Fabrique des possibles est heureuse de vous inviter à son après-midi festif le mercredi 6 décembre 2023 entre 14h et 17h. Dans une ambiance conviviale, venez découvrir le lieu, ses activités, et les gens qui le font vivre ! Au programme : cuisine, robots, réalité virtuelle, atelier parentalité et numérique, découverte de logiciels libres…

C’est ouvert à toutes et tous !. Tout public

Mercredi 2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. 0 EUR.

164 avenue du Général Leclerc

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The entire Fabrique des possibles community is delighted to invite you to its festive afternoon on Wednesday, December 6, 2023 between 2pm and 5pm. In a friendly atmosphere, come and discover the place, its activities and the people who bring it to life! On the program: cooking, robots, virtual reality, parenting and digital workshops, discovery of free software?

Open to all!

Toda la comunidad de la Fabrique des possibles está encantada de invitarle a su tarde festiva el miércoles 6 de diciembre de 2023 entre las 14:00 y las 17:00 horas. Venga a descubrir el lugar, sus actividades y las personas que lo hacen posible En el programa: cocina, robots, realidad virtual, talleres para padres y digitales, descubrimiento del software libre..

Está abierto a todos

Die gesamte Gemeinschaft der Fabrique des possibles freut sich, Sie zu ihrem festlichen Nachmittag am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, zwischen 14 und 17 Uhr einzuladen. In einer geselligen Atmosphäre können Sie den Ort, seine Aktivitäten und die Menschen, die ihn zum Leben erwecken, kennenlernen! Auf dem Programm stehen: Kochen, Roboter, virtuelle Realität, Elternschaft und digitale Workshops, Entdeckung freier Software?

Die Veranstaltung ist für alle offen!

Mise à jour le 2023-11-25 par DESTINATION NANCY