Journées du Patrimoine – Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre des archives contemporaines 1633 avenue du Général Leclerc Agen, 15 septembre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Dans les coulisses des Archives départementales – Centre des archives contemporaines

Dans l’enceinte de l’Hôtel du Département, profitez d’une visite guidée du centre des archives contemporaines (Archives départementales, site Saint-Jacques).

Une journée pour découvrir le rôle et le métier d’archiviste et la restauration des documents d’archives.

– Visite commentée du centre des archives contemporaines (départs à 16 H, 17 H et 18 H)

– Présentation des activités de restauration des documents par les restauratrices des Archives

– Présentation d’une mini-exposition.

A 18h30 et jusqu’à 20h, un apéro-patrimoine vous attend avec des quizz autour de l’histoire et du patrimoine du Lot-et-Garonne..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 20:00:00. EUR.

1633 avenue du Général Leclerc Centre des archives contemporaines

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Behind the scenes at the Archives départementales – Centre des archives contemporaines

Enjoy a guided tour of the Contemporary Archives Center (Archives départementales, Saint-Jacques site), located within the Hôtel du Département.

A day to discover the role and profession of the archivist and the restoration of archival documents.

– Guided tour of the contemporary archives center (departures at 4 pm, 5 pm and 6 pm)

– Presentation of document restoration activities by Archives restorers

– Presentation of a mini-exhibition.

At 6:30 pm and until 8 pm, a heritage aperitif awaits you, with quizzes on the history and heritage of Lot-et-Garonne.

Entre bastidores de los Archivos Departamentales – Centro de Archivos Contemporáneos

En el recinto del Hôtel du Département, disfrute de una visita guiada al centro de archivos contemporáneos (Archives départementales, site Saint-Jacques).

Una jornada para descubrir el papel y la profesión de archivero y la restauración de documentos de archivo.

– Visita guiada al centro de archivos contemporáneos (salidas a las 16:00, 17:00 y 18:00 h)

– Presentación de las actividades de restauración de documentos por los restauradores de los Archivos

– Presentación de una miniexposición.

A las 18.30 h y hasta las 20 h, le espera un aperitivo patrimonial con preguntas sobre la historia y el patrimonio de Lot-et-Garonne.

Hinter den Kulissen des Departementsarchivs – Zentrum für zeitgenössische Archive

Genießen Sie auf dem Gelände des Hôtel du Département eine Führung durch das Zentrum für zeitgenössische Archive (Archives départementales, Standort Saint-Jacques).

Ein Tag, um die Rolle und den Beruf des Archivars und die Restaurierung von Archivdokumenten zu entdecken.

– Kommentierte Besichtigung des Zentrums für zeitgenössische Archive (Abfahrt um 16:00, 17:00 und 18:00 Uhr)

– Vorstellung der Restaurierungsaktivitäten von Dokumenten durch die Restauratorinnen des Archivs

– Präsentation einer Mini-Ausstellung.

Um 18.30 Uhr und bis 20 Uhr erwartet Sie ein Aperitif zum Kulturerbe mit Quizfragen rund um die Geschichte und das Kulturerbe des Lot-et-Garonne.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Destination Agen