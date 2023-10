SALON CHAMPIGNONS ET PLANTES D’AUTOMNE 163 Rue Auguste Broussonnet Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La société d’horticulture et d’histoire naturelle de l’Hérault, en partenariat avec la Faculté de pharmacie de l’Université de Montpellier, organise le 21 et le 22 octobre prochain le 43ème salon des champignons et des plantes d’automne à l’institut de botanique..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

163 Rue Auguste Broussonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



The Hérault Horticultural and Natural History Society, in partnership with the Montpellier University Faculty of Pharmacy, is organizing the 43rd Mushroom and Autumn Plant Show at the Botanical Institute on October 21 and 22.

La Sociedad de Horticultura e Historia Natural de Hérault, en colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Montpellier, organiza los días 21 y 22 de octubre en el Instituto de Botánica el 43º Salón de las Setas y Plantas de Otoño.

Die Gesellschaft für Gartenbau und Naturgeschichte des Hérault organisiert in Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Fakultät der Universität Montpellier am 21. und 22. Oktober die 43. Herbstmesse für Pilze und Pflanzen im Institut für Botanik.

